Астраханцы выразили соболезнования иранскому народу

Сегодня в Иране день траура по жертвам теракта в городе Кермане. Астраханский губернатор от лица всех жителей региона направил слова соболезнования иранскому народу: «С глубоким прискорбием и тревогой в Астраханской области узнали о варварском террористическом акте в городе Кермане, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы.