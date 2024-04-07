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Вивальди в формате 5Д

Вивальди в формате 5Д

В Берлинской филармонии в Большом зале состоялась премьера проекта Азизы Садыковой «Цветные сезоны/Farbezeiten», написанного по заказу Немецкого Симфонического Оркестра (DSO), вдохновленного классическим циклом для скрипки и оркестра Антонио Вивальди «Времена года».

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