Дипломат Полищук: НАТО следует включить инстинкт самосохранения

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что Москва рассчитывает на то, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину.
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