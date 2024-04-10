В Тверской области автомобиль врезался в трактор

В Калязине Тверской области произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора. Водитель «ВАЗа» ехал по улице Московская и в районе дома №28 и столкнулся с трактором «Беларус», который осуществлял дорожные работы.
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