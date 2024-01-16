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Байден назвал Трампа "фаворитом" со стороны оппозиции после победы в Айове

Байден назвал Трампа "фаворитом" со стороны оппозиции после победы в Айове

Действующий президент США Джо Байден назвал своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, занявшего лидирующие позиции в гонке республиканцев в штате Айова, "явным фаворитом" со стороны оппозиции на предстоящих президентских выборах.

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