Ивановские бойцы Лебедев, Вяземский, Лошкарёв и Прохоров погибли в зоне СВО

Губернатор Станислав Воскресенский выразил семьям военнослужащих свои соболезнования.Ивановская область простилась с четырьмя участниками специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
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