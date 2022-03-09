Пер Юханссон покинул пост главного тренера клуба «Ростов-Дон»

Шведский специалист Пер Юханссон покинул пост главного тренера женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

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