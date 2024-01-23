Возвращайте-ка приватизированную собственность, граждане и гражданки!

Большинство населения страны настолько бедолажно, что не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, и предложил облегчить непосильную ношу, лишив бедных этого самого "непосильного" жилья путем его деприватизации, а так же прекращения "ипотечных программ".