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Возвращайте-ка приватизированную собственность, граждане и гражданки!

Возвращайте-ка приватизированную собственность, граждане и гражданки!

Большинство населения страны настолько бедолажно, что не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, и предложил облегчить непосильную ношу, лишив бедных этого самого "непосильного" жилья путем его деприватизации, а так же прекращения "ипотечных программ".

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