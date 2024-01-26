Состоялся релиз Like a Dragon: Infinite Wealth — геймеры солидарны с критиками Состоялся ...

Состоялся релиз Like a Dragon: Infinite Wealth — геймеры солидарны с критикамиСостоялся релиз экшена Like a Dragon: Infinite Wealth — новых приключений Казумы Кирю, которого на этот раз судьба забросила из Японии на Гавайские острова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)