Русская весна
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Русская весна

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В Раде сделали тяжелое признание о российской армии

В Раде сделали тяжелое признание о российской армии

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде» отметил профессионализм российских военных.

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Комментарии
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Константин Самарин
Украине придется признать, что, если &quot;армия дебилов&quot; громит элитные части ВСУ, значит в них собраны еще бОльшие добилы.
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9 час.

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