Первого успеха в новом чемпионате добились футзалисты «Торпедо»

Четыре очка увозят футзалисты «Торпедо» (Нижегородская область) из Сыктывкара, где прошли матчи первого тура мужской суперлиги чемпионата России.
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