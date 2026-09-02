💰Крымчане в сентябре получат пенсии и пособия раньше срока Пенсии и ежемесячные выплаты из маткапитала перечислят досрочно из-за того, что установленные даты выпадают на выходные дни, сообщили в Отделении Социального фонда России по Крыму.