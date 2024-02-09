Начат пуск системы теплоснабжения после ремонтных работ на месте повреждения магистальной теплосети

Начат пуск системы теплоснабжения после ремонтных работ на месте повреждения магистальной теплосетиПо информации от ПАО "Т Плюс"в 7:15 будет завершено заполнение подающего трубопровода магистральной тепловой сети в районе улиц Колотилова и Третьего Интернационала и начнется операция по включению участка в работу.