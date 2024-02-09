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Иваново

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Начат пуск системы теплоснабжения после ремонтных работ на месте повреждения магистальной теплосети

Начат пуск системы теплоснабжения после ремонтных работ на месте повреждения магистальной теплосети

Начат пуск системы теплоснабжения после ремонтных работ на месте повреждения магистальной теплосетиПо информации от ПАО "Т Плюс"в 7:15 будет завершено заполнение подающего трубопровода магистральной тепловой сети в районе улиц Колотилова и Третьего Интернационала и начнется операция по включению участка в работу.

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