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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соланке о выходе «Тоттенхэма» в финал ЛЕ: «Осталась одна игра. Надеюсь, болельщики приедут в Бильбао и у нас будет еще один особенный день»

Соланке о выходе «Тоттенхэма» в финал ЛЕ: «Осталась одна игра. Надеюсь, болельщики приедут в Бильбао и у нас будет еще один особенный день»

«Шпоры» обыграли «Буде-Глимт» (2:0) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 3:1). «Осталась еще одна игра, и, надеюсь, мы сделаем это.

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