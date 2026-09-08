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Юрист Хаминский сообщил, что абоненты могут требовать перерасчет за медленный интернет

Юрист Хаминский сообщил, что абоненты могут требовать перерасчет за медленный интернет

Юрист Александр Хаминский рассказал, что абонент вправе потребовать от провайдера устранить неполадки и пересчитать плату, если скорость домашнего интернета регулярно ниже указанной в договоре.

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