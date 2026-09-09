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SPORT24.ru

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Батраков назвал единственную мотивацию для российских футболистов уехать из РПЛ: «В России такой возможности нет»

Батраков назвал единственную мотивацию для российских футболистов уехать из РПЛ: «В России такой возможности нет»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков ответил, нужно ли российским футболистам уезжать в европейские клубы ради выступления в еврокубках или стоит остаться в РПЛ.

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