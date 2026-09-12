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SPORT24.ru

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Галицкий озолотил простого водителя: «Я оказался в нужном месте в нужное время»

Галицкий озолотил простого водителя: «Я оказался в нужном месте в нужное время»

Удивительная история Гордейчука.Сергей Галицкий — один из тех редких российских бизнесменов, которых принято называть self-made.

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