На один двор по две детские площадки и зоны отдыха: в Уссурийске благоустроили территорию

Двор на улице Раздольной в Уссурийске преобразился после ремонта. На площади почти 750 кв. метров расположились две детских игровых локации, две зоны отдыха, спортивная площадка и участок для сушки белья.
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