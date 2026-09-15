Китай работает над созданием роботов-солдат

Ещё в августе китайские гуманоиды бегали, дрались и танцевали перед зрителями в Пекине. А сейчас китайские военные изучают применение человекоподобных роботов в городских боях, разведке, охране объектов и опасных операциях.
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Н-да.
См. по теме: Карл-Хайнц Тушель, "Неприметный мистер Макхайн". "Человек и закон", 1972, №№ 8-9.
Сначала робот, сделанный на спор. Затем его натаскивание на журналах и комиксах. Дальше он применяет полученные знания, убегает от создателя и начинает криминальную жизнь. Утечка в прессу, появляется интерес у местной мафии, а там и у Пентагона...