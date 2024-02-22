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Хватит парадов и построений! 3 HIMARS прилетели в нашу шеренгу

Хватит парадов и построений! 3 HIMARS прилетели в нашу шеренгу

С одной стороны, все СМИ сейчас сообщают о тайном и загадочном исчезновения аж тысячи бойцов ВСУ при отступлении из Авдеевки, что не может не радовать, и говорит о растущих буквально на глазах возможностях ВС РФ.

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