Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж

Эта икея в войну использовала труд узников концлагерей, которых немцы поставляли в Швецию в обмен на никель и другие ресурсы, и мы хотим от них какой то порядочности. Нехрен ей больше делать в России.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

зато власти России проебали и здесь , как могла Икея в России успеть переслать бабло за границу и об этом даже не знали власти ? зато власти четко контролируют бабло в качестве взяток от мигрантов за полученные российские паспорта. Здесь все под контролем !