Сделка, в которой российская структура шведского ритейлера IKEA ООО «Торг» перевела средства за остатки товаров в РФ за рубеж на счета ирландской компании Fami Limited, признана недействительной и безнравственной Арбитражным судом Московской области.
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Эта икея в войну использовала труд узников концлагерей, которых немцы поставляли в Швецию в обмен на никель и другие ресурсы, и мы хотим от них какой то порядочности. Нехрен ей больше делать в России.
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16 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
зато власти России проебали и здесь , как могла Икея в России успеть переслать бабло за границу и об этом даже не знали власти ? зато власти четко контролируют бабло в качестве взяток от мигрантов за полученные российские паспорта. Здесь все под контролем !
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15 час.
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