«Путин потирает руки»: на Западе обсудили возможный распад Британии

Посетители YouТube-канала австралийской новостной службы ABC News (Australia) прокомментировали сюжет о соглашении, которое заключили накануне лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, заявившие о своем праве на провозглашение независимости, если на то сложатся условия.