Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Тофана кандидатом в премьеры

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана. Об этом она сказала во время совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента руководителем Партии действия и солидарности (ПДС) Игорем Гросу.
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