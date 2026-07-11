Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Тофана кандидатом в премьеры

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана. Об этом она сказала во время совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента руководителем Партии действия и солидарности (ПДС) Игорем Гросу.