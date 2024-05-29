Саркофаг Тутанхамона: разгадка тайны «проклятия фараонов», которое погубило его создателя Татьяна СергееваМолодой фараон Тутанхамон, проживший всего 19 лет и не оставивший значительного следа в истории, стал символом величия Древнего Египта благодаря неожиданному открытию, сделанному 3 января 1924 года.
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