Две школы модернизируют Тайшетском районе

В Тайшетском районе в 2024 году запланирован капитальный ремонт двух средних школ. Это продолжение программы, начатой в 2022 году, тогда работы провели в тайшетской средней школе №14, а в 2023 году – в Шиткинской средней школе.
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