Осинькин о 2:1 с «Балтикой»: «Действия «Крыльев» были более качественными. Смазали концовку, не получилось закончить на ноль»

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ. «Понимали перед этим туром, что были единственной командой с нулем из всех играющих команд в Кубке России.
Популярные статьи
- На Савина завели уголовное дело о дискредитации армии из-за интервью Собчак. Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы
- Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»
- Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»
Свежие комментарии