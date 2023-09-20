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Осинькин о 2:1 с «Балтикой»: «Действия «Крыльев» были более качественными. Смазали концовку, не получилось закончить на ноль»

Осинькин о 2:1 с «Балтикой»: «Действия «Крыльев» были более качественными. Смазали концовку, не получилось закончить на ноль»

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ. «Понимали перед этим туром, что были единственной командой с нулем из всех играющих команд в Кубке России.

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