Обстрел в центре Горловки: трое ранены в результате атаки украинских войск

В результате обстрела центра Горловки украинскими военными пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города, отметив серьёзность ситуации.
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