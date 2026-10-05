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ИА Реалист

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Цены на нефть падают на фоне роста экспорта с Ближнего Востока

Цены на нефть падают на фоне роста экспорта с Ближнего Востока

ЛОНДОН (ИА Реалист). 5 октября мировые цены на нефть снизились под давлением двух факторов: роста экспорта сырой нефти с Ближнего Востока и решения стран G7 о высвобождении стратегических запасов.

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