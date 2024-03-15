Дмитрий Солонников: камеры на двух избирательных участках Петербурга оказались направлены в пол, а не на урны

Как заявил представитель общественного штаба Дмитрий Солонников на брифинге Общественной палаты Петербурга в Доме журналиста на Невском проспекте, в результате просмотра видео уже удалось зафиксировать несколько важных моментов.
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