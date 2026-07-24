В Индии туристам предлагают не тратить силы на подъём к горе Гирнар — за деньги местные жители донесут их на ручных носилках по лестнице из более чем 10 тысяч ступеней.
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В Индии туристам предлагают не тратить силы на подъём к горе Гирнар — за деньги местные жители донесут их на ручных носилках по лестнице из более чем 10 тысяч ступеней.
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