«Динамо» Киев просит УЕФА оценить появление российского флага на матче с ПАОК

Инцидент произошел на игре Лиги Европы, которая состоялась на нейтральном поле в Польше. Футбольный клуб «Динамо» из Киева направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после эпизода в матче Лиги Европы с греческим клубом ПАОК, сообщает пресс-служба украинской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии