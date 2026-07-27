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«Динамо» Киев просит УЕФА оценить появление российского флага на матче с ПАОК

«Динамо» Киев просит УЕФА оценить появление российского флага на матче с ПАОК

Инцидент произошел на игре Лиги Европы, которая состоялась на нейтральном поле в Польше. Футбольный клуб «Динамо» из Киева направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после эпизода в матче Лиги Европы с греческим клубом ПАОК, сообщает пресс-служба украинской команды.

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