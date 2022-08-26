В подмосковном кафе «Плов-центр» стрелок уложил оппонента на месте

Смертельная стрельба произошла в кафе в Зеленограде. По данным следователей, есть жертва и раненые. Журналисты MASH раскрыли, что стрелок убил одного человека в заведении «Плов-центр».
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии