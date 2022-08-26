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В подмосковном кафе «Плов-центр» стрелок уложил оппонента на месте

В подмосковном кафе «Плов-центр» стрелок уложил оппонента на месте

Смертельная стрельба произошла в кафе в Зеленограде. По данным следователей, есть жертва и раненые. Журналисты MASH раскрыли, что стрелок убил одного человека в заведении «Плов-центр».

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