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Царьград

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Южноуральская дзюдоистка Зуева взяла серебро командного ЧМ

Южноуральская дзюдоистка Зуева взяла серебро командного ЧМ

Южноуральская дзюдоистка Ирина Зуева помогла сборной России дойти до финала командного турнира чемпионата мира в Баку, выиграв три поединка, однако в решающей встрече с Японией уступила действующей чемпионке мира, и российская команда получила серебро.

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