Симферополь приглашает на исторический спектакль-променад

В Симферополе стартовал уникальный арт-проект «Симферополь: история о потерянной мечте», который позволяет зрителям «перенестись» в разные эпохи и встретиться с известными личностями, связанными с историей города.
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