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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Араухо об 1:1 с «Бетисом»: «У «Барсы» остался горький привкус, но одно очко – тоже неплохо, теперь отрыв в четыре балла. Пропущенных всегда можно избежать, особенно со стандартов»

«Остался горький привкус, потому что мы хотели взять три очка. Но одно очко – это тоже неплохо, потому что мы продолжаем набирать.

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