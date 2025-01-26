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О средней зарплате по столице: как статистика и реальность расходятся в разные стороны

О средней зарплате по столице: как статистика и реальность расходятся в разные стороны

Можно сказать, «удивительная история» произошла на днях на заседании попечительского совета МГУ. Президент Владимир Владимирович Путин, человек, чьи решения определяют судьбу миллионов россиян, с изумлением узнал о средней зарплате в Москве — 160 тысяч рублей.

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