О средней зарплате по столице: как статистика и реальность расходятся в разные стороны

Можно сказать, «удивительная история» произошла на днях на заседании попечительского совета МГУ. Президент Владимир Владимирович Путин, человек, чьи решения определяют судьбу миллионов россиян, с изумлением узнал о средней зарплате в Москве — 160 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии