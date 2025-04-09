Захарова назвала пошлины и тарифы Трампа традиционным способом ведения дел США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины и тарифы в отношении других стран традиционным инструментом американской политики, которые вызвали шок в других странах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии