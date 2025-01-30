Эксперт Ермаков: вирус Mamont маскируется под обычное сообщение в Telegram

Мошенники маскируют распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont под обычное сообщение. Об этом 30 января сообщил в беседе с агентством «Прайм» IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии