Валерий Леонтьев с женой разбиты горем — боролись до последнего

Певец потратил много сил на спасение композитора Михаила Герцмана. Валерий Леонтьев Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВалерий Леонтьев переживает настоящую драму в жизни из-за смерти друга его семьи — председателя Союза композиторов Коми Михаила Герцмана.
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