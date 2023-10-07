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Военное обозрение

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Палестинские формирования нанесли удар по второй по значимости электростанции Израиля, прорвав систему ПРО

Палестинские формирования нанесли удар по второй по значимости электростанции Израиля, прорвав систему ПРО

Сегодня вторая по мощности электростанция Израиля «Рутенберг» подверглась мощным ракетным ударам со стороны палестинского движения ХАМАС.

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