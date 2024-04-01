Имеет ли право атеист в нынешней России проповедовать атеизм? А если нет, разве это не ущемление прав неверующих? Интересное дело, как в 21 веке, в современной, в общих чертах, стране, произошла странная метаморфоза? Прав у атеистов оказалось гораздо меньше, чем у тех, кто верит, будто бог создал мир за 7 дней, а земля плоская и стоит на черепахах.
Веришь – не веришь. Атеистов унижают ради принципа «разделяй и властвуй»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кП
катя Подвойская
А читали, что писал Маркс об атеистов, феминизме - Пока у человека все в порядке нет стрессов,болезней, он не верит и всем это пытается доказать, А ТУТ В ЕГО ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ПРИШЛА БЕДА И ТОЛЬКО ТОГДА ОН ЗАДУМЫВАЕТСЯ И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, САМ НЕ ПОНИМАЯ - ОН ОБРАЩАЕТСЯ К БОГУ. И МЕНЯЕТ СВОЙ ВЗГЛЯД НА СВОИ УТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО БОГА НЕТ. ФЕМИНИСТКА, РУГАЕТ ВСЕХ МУЖЧИН, ЖИЗНЬ, УТВЕРЖДАЯ ЧТО НЕТ СЧАСТЬЯ И ВДРУГ ОНА ВСТРЕЧАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕЙ ПОКАЗАЛ ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ - И ОНА ЗАБЫВАЕТ ВСЕ СВОИ ОБИДЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО СЧАСТЬЯ НЕТ, ВЕРУЮЩИЙ ЧТО ВСЕВЫШНЕГО НЕТ.ОНИ МЕНЯЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ. У Карла Маркса много есть такие утверждения, которых заставляет свои мышления менять и верить. БОГ ЕДИН, ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ЕГО ВИДИТ И ПОНИМАЕТ ПО СВОЕМУ.
Ответить
9 час.
Надежда Петракова
одни говорят,что Бог есть,другие говорят,что Бога нет...И то и другое недоказуемо☝️
Ответить
7 час.
Астон Мартин
а почему никто не интересуется что преподносится в качестве божественного , догмы или действительно некий высший абсолют ???атеисты и многие не верят в божественное , но и не смогут объяснить многое , хотя бы как зарождается жизнь в обычной личинке комара , что это и как это происходит , какие механизмы работают на самом деле , есть определенные высшие силы и их надо правильно понимать , человечество старается это объяснить но пока это не подвластно разуму , и лучше не объяснять то что вообще человеку не дано в принципе ...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии