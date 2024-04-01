Веришь – не веришь. Атеистов унижают ради принципа «разделяй и властвуй»?

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катя Подвойская

А читали, что писал Маркс об атеистов, феминизме - Пока у человека все в порядке нет стрессов,болезней, он не верит и всем это пытается доказать, А ТУТ В ЕГО ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ПРИШЛА БЕДА И ТОЛЬКО ТОГДА ОН ЗАДУМЫВАЕТСЯ И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, САМ НЕ ПОНИМАЯ - ОН ОБРАЩАЕТСЯ К БОГУ. И МЕНЯЕТ СВОЙ ВЗГЛЯД НА СВОИ УТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО БОГА НЕТ. ФЕМИНИСТКА, РУГАЕТ ВСЕХ МУЖЧИН, ЖИЗНЬ, УТВЕРЖДАЯ ЧТО НЕТ СЧАСТЬЯ И ВДРУГ ОНА ВСТРЕЧАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕЙ ПОКАЗАЛ ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ - И ОНА ЗАБЫВАЕТ ВСЕ СВОИ ОБИДЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ЧТО СЧАСТЬЯ НЕТ, ВЕРУЮЩИЙ ЧТО ВСЕВЫШНЕГО НЕТ.ОНИ МЕНЯЮТ СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ. У Карла Маркса много есть такие утверждения, которых заставляет свои мышления менять и верить. БОГ ЕДИН, ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ЕГО ВИДИТ И ПОНИМАЕТ ПО СВОЕМУ.