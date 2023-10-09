Севастопольское тупиковое развитие или бег по кругу

Севастопольская комиссия, рассматривающая изменения Правил землепользования и застройки, приняла решение отказать в изменении назначения участка, где в селе Хмельницкое находится аварийное здание бывшего детского сада, который не работает уже порядка 30 лет.
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