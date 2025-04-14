Проезд к Териберке и Туманному в Мурманской области открыт после метели

В Мурманской области возобновлено движение автотранспорта к селу Териберка и поселку Туманному. Оперативный штаб региона сообщил, что с 07:00 проезд открыт после временного закрытия из-за сильного ветра и метели, ранее ограничивавших доступ.
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