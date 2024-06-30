Карманный компьютер с 4-ядерным процессором, 12 ГБ ОЗУ и двумя гигабитными портами — по цене дешевого смартфона. Tianba T-BOX PRO оценили в 115 долларов

В Китае стартуют предпродажи миниатюрного компьютера Tianba T-BOX PRO. Устройство базируется на 4-ядерном CPU Intel N100 (максимальная частота — 3,4 ГГц), имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800 и поддерживает установку SSD M.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии