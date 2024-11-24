До 6 процентов В России планируют снизить НДФЛ для работающих родителей до 6 процентов, при этом оставшиеся 7 процентов будет возмещать государство, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.