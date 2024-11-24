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Петербургский дневник

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В России планируют снизить НДФЛ для работающих родителей

В России планируют снизить НДФЛ для работающих родителей

До 6 процентов В России планируют снизить НДФЛ для работающих родителей до 6 процентов, при этом оставшиеся 7 процентов будет возмещать государство, сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А чо, планируют ввести налог на доходы неработающих? Как оценивать будут: живым весом, или стоимостью органов?
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