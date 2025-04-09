Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года

﻿﻿Восточный гороскоп — это свод правил и рекомендаций для людей, родившихся в любой год. Эксперты по Востоку и фэн-шуй довольно точно описывают предстоящую неделю, поэтому у вас больше шансов избежать неприятностей и проблем.