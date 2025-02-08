Чиновники в Липецке устроили охоту на бизнесменов-нелегалов

Столы с незамерзайкой, размещенные на обочинах дорог в Липецке стали уже привычной картиной. Предприниматели, занимающиеся здесь незаконной торговлей, не только нарушают закон, но и создают потенциально опасные ситуации на дорогах, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.
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