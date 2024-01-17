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Армия РФ нанесла серию ударов по Одессе, уничтожены склады боевиков ВСУ, а в Харькове уничтожен таинственный госпиталь

Армия РФ нанесла серию ударов по Одессе, уничтожены склады боевиков ВСУ, а в Харькове уничтожен таинственный госпиталь

Армия РФ нанесла серию ударов по Одессе, уничтожены склады боевиков ВСУ, а в Харькове уничтожен таинственный госпиталь Юлия СоколоваВ последние дни, российские военные активизировали свои действия в районе Одессы и прилегающих территорий.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Слава России!
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21 час.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Продолжайте в том же духе - укррейх должен сдохнуть.
Ответить
4 час.

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