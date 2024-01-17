Армия РФ нанесла серию ударов по Одессе, уничтожены склады боевиков ВСУ, а в Харькове уничтожен таинственный госпиталь Юлия СоколоваВ последние дни, российские военные активизировали свои действия в районе Одессы и прилегающих территорий.