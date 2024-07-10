В преддверии Дня российской почты состоялось награждение лучших почтовых работников

Сегодня в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню почты России. На площадке культурно-развлекательного центра "Звезда" состоялось награждение лучших почтовых работников Управления федеральной почтовой связи по Самарской области ОАО "Почта России".
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