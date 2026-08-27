Президентский фонд запускает "Семейную столицу России" 27 августа

27 августа стартует второй этап конкурса "Семейная столица России". Эксперты посетят Пензу, чтобы оценить городскую среду по критериям семейного благополучия и выявить лучшие практики, которые могут быть применены в других регионах России.
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