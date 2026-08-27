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Царьград

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Президентский фонд запускает "Семейную столицу России" 27 августа

Президентский фонд запускает "Семейную столицу России" 27 августа

27 августа стартует второй этап конкурса "Семейная столица России". Эксперты посетят Пензу, чтобы оценить городскую среду по критериям семейного благополучия и выявить лучшие практики, которые могут быть применены в других регионах России.

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